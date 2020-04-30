100 جمعية ومركز في دليل الجهات الأسرية بالمملكة

أعلن المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية في الأحساء، المدير التنفيذي لمركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي الدكتور خالد الحليبي، عن إصدار الدليل الرابع للجهات الأسرية في المملكة.

أوضح الحليبي لـ«دوت الخليج»، أن الإصدار يجمع 100 جمعية ومركز ولجنة تهتم بالشأن الأسري في المملكة في مصنَّف واحد، ويعرف بأبرز خدماتها الاجتماعية، ووسائل التواصل معها، وحساباتها الإعلامية، وتخصصاتها في مجالات الإرشاد والإصلاح والتدريب والتأهيل، كما تضمن الدليل خدمات التوفيق بين الراغبين في الزواج، ووساطة تسلم وتسليم الأولاد بين الأزواج المنفصلين، ويأتي هذا الإصدار بزيادة في عدد الجهات الأسرية بنسبة قدرها 17% عن الإصدار السابق.

أكد الحليبي، نجاح جمعيات التنمية الأسرية في مواجهة عدد من التحديات، مستهدفة استمرار خدماتها بالقوة نفسها، قبل جائحة كورونا والوصول إلى المستفيد في بيته، مع أن عملها تنموي يتطلب التواصل الحي والطويل مع المستفيد، وكذلك الإشادة تمتد لقدرة جمعيات الأسرة على أن تتحول إلى التقنية بسرعة مبهرة، استطاعت من خلالها تنويع البرامج، وكسب شركاء جدد، كما طرحت من خلالها مبادرات جديدة، وحركت إعلامها الجديد لخدمة توجهات الحكومة الرشيدة بكافة وزاراتها، وملأت سماء المملكة بالبرامج التنموية الرائعة التي حضرها الألوف من جميع الفئات العمرية ومن الجنسين.

بين مدى استمرارية تقديم خدمات الإرشاد الأسري والنفسي، وأضيف إليه الصحي لمواكبة الأزمة، والإسهام مع وزارة الصحة في نشر التثقيف اللازم، كل ذلك عبر منصات إلكترونية متقدمة، أو بالهاتف الاستشاري، إلى جانب إسهام الجمعيات بعدد من البرامج الإذاعية والتلفازية التي ركزت على سكينة البيوت واستقرارها، لتكون بيئات آمنة ومحفزة.