رفقاء نجران تواصل تقديم خدماتها للأيتام

أوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز القحطاني أن الجمعية وزعت 443 جهازاً لوحياً و443 شريحة بيانات لجميع الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وذلك ضمن مشروع "ألتزم وأتعلم"، وأضاف أن الجمعية وبالتعاون مع عددٍ من المتطوعين أوصلت الأجهزة إلى المستفيدين في منازلهم، مبيناً أن الحقيبة تضمنت مطويات تحتوي على المنصات التعليمية والثقافية والترفيهية لتلبية احتياجات الأسرة.
أضاف أنه ضمن برامج الجمعية خلال رمضان المبارك وزعت 1080 سلة غذائية رمضانية على الأيتام المستفيدين من الجمعية تعزيزاً لدورها المجتمعي، وضمن مبادرة "غذاؤنا واحد" التابع للصندوق المجتمعي.
أبرز ما قدمته الجمعية للأيتام خلال رمضان
1080 سلة غذائية
443 جهازاً لوحياً
443 شريحة بيانات
1508 مستفيدين ومستفيدات من مسابقة رفقاء غير في شهر الخير
20 مصلى للأمهات
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