رفقاء نجران تواصل تقديم خدماتها للأيتام

تواصل جمعية "رفقاء" لرعاية الأيتام بمنطقة نجران جهودها في خدمة المستفيدين من منسوبي الجمعية خلال رمضان المبارك عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلى خدمة هذه الفئة.

أوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز القحطاني أن الجمعية وزعت 443 جهازاً لوحياً و443 شريحة بيانات لجميع الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وذلك ضمن مشروع "ألتزم وأتعلم"، وأضاف أن الجمعية وبالتعاون مع عددٍ من المتطوعين أوصلت الأجهزة إلى المستفيدين في منازلهم، مبيناً أن الحقيبة تضمنت مطويات تحتوي على المنصات التعليمية والثقافية والترفيهية لتلبية احتياجات الأسرة.

أضاف أنه ضمن برامج الجمعية خلال رمضان المبارك وزعت 1080 سلة غذائية رمضانية على الأيتام المستفيدين من الجمعية تعزيزاً لدورها المجتمعي، وضمن مبادرة "غذاؤنا واحد" التابع للصندوق المجتمعي.

أبرز ما قدمته الجمعية للأيتام خلال رمضان

1080 سلة غذائية

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443 جهازاً لوحياً

443 شريحة بيانات

1508 مستفيدين ومستفيدات من مسابقة رفقاء غير في شهر الخير

20 مصلى للأمهات