أمير نجران يدشن حملة أسر السجناء مسؤوليتنا

دشن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حملة تفريج كربة عن أسر السجناء، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، تحت شعار "أسر السجناء مسؤوليتنا".

استعرض أمير نجران عبر اتصال مرئي مع رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة "تراحم"، الدكتور حسين بن عايض آل حمد، وممثلي أعضاء اللجنة من مديري أفرع الوزارات والإدارات، أهداف الحملة وآلية تنفيذها، منوها بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين بفئات المجتمع كافة، ليتجلى وجها من أوجه الرعاية، يشمل السجناء وأسرهم، معربا عن شكره لوزير الداخلية الرئيس الفخري للجنة الوطنية، على ما تلقاه اللجنة بالمنطقة من دعم ومتابعة.

كما أشار إلى إنسانية الدولة وحرصها على رعاية أبنائها، وتوفير أسباب العيش الكريم لهم، وقال: "في بلادنا، ولله الحمد، نصلح السجين ليكون أداة نافعة للوطن والمجتمع من جهة، ونرعى أسرته طيلة فترة سجنه".