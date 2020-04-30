أمير الجوف يرعى ملتقى التطوع الاحترافي عن بعد لمجلس الشباب

برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الشباب بالمنطقة، يقام "ملتقى التطوع الاحترافي" الذي ينظمه المجلس عن بُعد، غدا الجمعة.

أوضح أمين عام مجلس الشباب بالجوف مهند بن بدر الهادي لـ"لوطن" أن الملتقى يهدف لرفع جاهزية المنظمات التطوعية والعاملين بها من خلال عدد من ورش العمل لمختصين في العمل التطوعي يتناولون خلالها عدة جوانب تسهم في زيادة احترافية العاملين في التطوع ورفع مهاراتهم لمساندة جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا الجديد وتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول لمليون متطوع.

بين الهادي أن الملتقى يشتمل على عدة محاور منها، كيفية تعامل المنظمات غير الربحية والمتطوعين مع الأزمات، ومهارات استقطاب المتطوعين، و14 خطوة لفريق تطوعي محترف، وكيفية تأسيس وحدات التطوع، واستدامة العمل التطوعي، ومفهوم تطوع المحترفين pro Bono، والتطوع من خلال منصة العمل التطوعي، ويقدمها عدد من المستشارين والمدربين المختصين والممارسين في العمل التطوعي.

أكد أن الملتقى يعد امتدادا لجهود المجلس السابقة في تمكين العمل التطوعي، حيث تجلت من خلال إطلاقه وحدة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وطرح الفرص التطوعية المختلفة عبر المنصة الوطنية للتطوع التي تلبي احتياجات المجتمع وفق منهجية احترافية، معربا عن شكره لأمير المنطقة على رعايته لهذا الملتقى ودعمه الدائم لبرامج وأنشطة المجلس.