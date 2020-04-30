السعودية | وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأذربيجاني

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأذربيجاني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:05 مساءً, 30 أبريل 2020 م المناطق - واس تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان السيد إلمار محمدياروف.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض جهود البلدين في التصدي لفايروس كورونا المستجد واحتواء تداعياته.

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