السعودية | جمعية ” آباء ” تطلق متجرها الإلكتروني للمتبرعين

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

أطلقت جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير متجرها الإلكتروني https://aabastore.com/ عبر البوابة الإلكترونية، الذي يتيح للمتبرع اختيار ما يناسبه لدعم برامج ومشاريع الجمعية بكل يسر وسهولة، بما يسهم في دعم المسؤولية الاجتماعية في المنظمات والأفراد.

ويأتي تدشين المتجر لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية، وفتح قناة جديدة للتبرعات حتى تتمكن الجمعية من الاستمرار في تميزها برعاية وخدمة نحو ١٧٠٠٠ يتيم ويتيمة وأرملة عبر ١٣ فرعاً منتشرة في منطقة عسير ومحافظاتها، حيث بلغت مصروفاتها السنوية ٤٠ مليون ريال.

ويشمل المتجر على أوجه الدعم التي تقدمها “آباء” للمستفيدين، والمشاريع الموسمية، كالسلة الوقائية ضد مرض كورنا، التي أطلقتها الجمعية مؤخراً، ورصدت لها مبلغ مليونان وستة وسبعون ألف وتسع ريالات ، وكذلك السلة الرمضانية، والعمرة، وهدية العيد وغيرها، ويحتوي على برامج الجمعية الدائمة كالرعاية التعليمية، والبرامج التدريبية والتأهيلية، ورعاية الأرملة، وإمكانية التبرع لمشاريع الأوقاف والكفالة والزكاة.

وتسعى “آباء” للتحول الرقمي في جميع تعاملاتها، تماشياً مع توجه الحكومة الرشيدة، التي طبقت في العديد من القطاعات، وأطلقت آباء شعاراً لهذا المتجر تحت عنوان (سهلناها_عليك) عبر موقعها الرسمي، وفي تطبيق توتير لتعريف الجمهور بالمتجر وحث المتبرعين على دعم برامج ومشاريع الجمعية.