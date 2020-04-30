شكرا لقرائتكم خبر عن 1351 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

• 83 % من المصابين غير سعوديين و210 حالة تعافي جديدة

• لا صحة لقيام فرق المسح النشط بالدخول للبيوت والبدء في الفحص

أعلن متحدث وزارة الصحة ، عن تسجيل 1351 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق، موضحاً أن 17 % من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم تعود لسعوديين، و 83 % لغير سعوديين، مؤكداً أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 22753 حالة، بينها 19428 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، بينما منها 123 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.

وأضاف متحدث وزارة الصحة: "بحمد الله تم تسجيل 210 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 3163 حالة. مشيراً إلى أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 162 شخصًا رحمهم الله جميعًا.

وقال : على من يخرج من منزله في هذه الفترة، ضرورة الحصول على الكمامة القماشية، والحرص كل الحرص على التباعد الاجتماعي ، مضيفاً: لاحظنا بالأمس نقل معلومات وأخبار مغلوطة، حيث تم تبادل رسائل عن قيام فرق المسح النشط بالدخول للبيوت والبدء في الفحص، وهذا أمر غير صحيح، وإن تم سيكون له آلية عمل منظمة وجدول مواعيد..