شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفياً القضايا الإقليمية مع نظيره الأذربيجاني والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض جهود البلدين في التصدي لفايروس كورونا المستجد واحتواء تداعياته.
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