شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفياً القضايا الإقليمية مع نظيره الأذربيجاني والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية أذربيجان إلمار محمدياروف.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض جهود البلدين في التصدي لفايروس كورونا المستجد واحتواء تداعياته.