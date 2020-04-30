شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يدشن المنصة التوجيهية والإرشادية "هدى للعالمين" والان نبدء بالتفاصيل

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مساء أمس منصة "هدى للعالمين"، وهي منصة توجيهية إرشادية لشهر رمضان المبارك لعام 1441هـ . وتحتوي المنصة على العديد من المعلومات والبرامج ومنها إمساكية شهر رمضان المبارك, وأحاديث فضائل وأحكام, وبرنامج اقرأ وردك, وسلسلة محاضرات ودروس المسجد الحرام لشهر رمضان, وجدول صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام. كما تضم المنصة البرنامج العلمي بالمسجد الحرام, وخدمة الإرشاد الديني بالمسجد الحرام والإجابة عن أسئلة السائلين المتعلقة بعباداتهم, وخطب وتراويح المسجد الحرام . وتهدف وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية من خلال المنصة على بذل أقصى جهد لخدمة قاصدي بيت الله الحرام والارتقاء برسالة الحرمين الشريفين وإيصالها على أكمل وجه، في إطار سعيها إلى تطوير خدماتها ومواكبة كل جديد وتطوير الجانب التوعوي والتوجيهي والإرشادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "السديس" يدشن المنصة التوجيهية والإرشادية "هدى للعالمين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.