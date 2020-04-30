شكرا لقرائتكم خبر عن "الشواهق المذهلة" .. برنامج إثرائي لـ1600 طالبة موهوبة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت إدارة تعليم المنطقة الشرقية ، ممثلة في إدارة الموهوبات البرنامج الإثرائي العام "الشواهق المذهلة " ، وذلك ضمن الخطط التنفيذية الذي يستهدف 1600 طالبة موهوبة عبر تطبيق Microsoft Kaizala ولمدة أسبوعين .

وقال مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور، ناصر الشلعان : إن التعليم يحرص على دعم الموهوبين والموهوبات وغيرهم من الطلاب والطالبات بالبرامج الإثرائية والمتخصصة التي تعزز من بناء السمات والميول والاتجاهات للأفراد ، حيث تعد من أهم مصاقل الموهبة وتدعيم المواهب .

وأكد الدكتور الشلعان أن متطلبات المرحلة القادمة تحتاج إلى مهارات أكثر ملائمة وتعليم بكفاءة عالية لمواجهة التقدم العلمي المتسارع والتغيرات المستمرة في شتى المجالات وهو ما نسعى لتوفيره لأبنائنا وبناتنا الموهوبين والموهبات.

مما يذكر أن إدارة الموهوبات قدمت حزمة من البرامج الإثرائية طوال العام الدراسي في فصل الموهوبات والفصول التجميعية وبرامج الرعاية الصباحي المدرسي ضمن البرنامج العام "الشواهق المذهلة " لمختلف المراحل الدارسية ، حيث خصص للمرحلة الابتدئية برنامج "قرى مشيدة" وللمرحلة المتوسطة "إعمار" وللمرحلة الثانوية "نبني بإحسان" ، حيث شارك في البرنامج جميع المعلمات من خلال وضع كل معلمة خطط لتنفيذ البرنامج مروراً بمراحل الإتقان وصولاً للتميز وعرض مشاريع الطالبات .