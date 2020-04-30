السعودية | لاستقبال حالات كورونا.. مستشفى ميداني في مكة

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شكرا لقرائتكم لاستقبال حالات كورونا.. مستشفى ميداني في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أتمت القوات المسلحة في الطائف، بالتعاون مع صحة مكة المكرمة، تجهيز مستشفى ميداني متكامل بسعة 100 سرير، بالقرب من الأحياء المعزولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
في التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة، حمد بن فيحان العتيبي، أن المستشفى أنشئ في حي كدي الذي يبعد بأقل من 2 كلم، عن الأحياء العشوائية المكتظة بالجاليات بمكة المكرمة، وبدعم وتجهيز من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، ممثلة في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.
ويعمل المشفى بسعة 100 سرير، مكتمل الخدمات، كما يقوم على تشغيل كادر طبي مدرب من القوى العاملة التابعة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.
من جانبها، ثمنت صحة مكة المكرمة دعم الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، ممثلة في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، على جهدهم واستجابتهم السريعة لتجهيز المستشفى الميداني.
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