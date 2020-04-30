محمد بن مسعود - الدمام - صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بترقية المستشار بإدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان أحمد بن حسن الفيفي إلى المرتبة الثانية عشرة. 30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 03:50 PM Advertisements "الفيفي" إلى المرتبة الثانية عشرة بإمارة جازان "الفيفي" إلى المرتبة الثانية عشرة بإمارة جازان صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بترقية المستشار بإدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان أحمد بن حسن الفيفي إلى المرتبة الثانية عشرة. الكلمات المفتاحية ، "الفيفي" إلى المرتبة الثانية عشرة بإمارة جازان ،

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