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نجحت استشارية جراحة المناظير وأستاذ الجراحة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة حنان الغامدي في إجراء عملية جراحية نادرة بالمنظار للكبد، استغرقت ساعتين ونصف لمريض يبلغ من العمر ٣٣عامًا كان يعاني من آلام مزمنة في أعلى البطن وغثيان ونقص في الوزن منذ عامين وتم تشخيصه بكيس كليبي طفيلي.
وتعد هذه العملية من العمليات النوعية على مستوى الشرق الأوسط، حيث إن الدارج الاستئصال الجزيء بواسطة فتح البطن أو شفط جزيء بالمنظار وهذا قد يؤدي إلى عودة الكيس.
وأوضحت الدكتورة الغامدي أن المريض زارها في العيادة و بعد التأكد من التشخيص وعمل الأشعات المقطعية أجريت له عملية استئصال كامل مع جزء من حدود الكبد مجاورة لضمان عدم رجوعه وبدون أي تأثر على الكبد، وبدون الحاجة لنقل دم أو دخول العناية المركزة، تمكن بعدها المريض من المشي والأكل بعد ست ساعات من إجراء العملية وخرج في اليوم الثاني.
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 03:49 PM
أجرتها جراحة سعودية واستغرقت ساعتين ونصفنجاح عملية نادرة بالمنظار للكبد لمريض ثلاثيني بالدمام
نجحت استشارية جراحة المناظير وأستاذ الجراحة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة حنان الغامدي في إجراء عملية جراحية نادرة بالمنظار للكبد، استغرقت ساعتين ونصف لمريض يبلغ من العمر ٣٣عامًا كان يعاني من آلام مزمنة في أعلى البطن وغثيان ونقص في الوزن منذ عامين وتم تشخيصه بكيس كليبي طفيلي.
وتعد هذه العملية من العمليات النوعية على مستوى الشرق الأوسط، حيث إن الدارج الاستئصال الجزيء بواسطة فتح البطن أو شفط جزيء بالمنظار وهذا قد يؤدي إلى عودة الكيس.
وأوضحت الدكتورة الغامدي أن المريض زارها في العيادة و بعد التأكد من التشخيص وعمل الأشعات المقطعية أجريت له عملية استئصال كامل مع جزء من حدود الكبد مجاورة لضمان عدم رجوعه وبدون أي تأثر على الكبد، وبدون الحاجة لنقل دم أو دخول العناية المركزة، تمكن بعدها المريض من المشي والأكل بعد ست ساعات من إجراء العملية وخرج في اليوم الثاني.
، نجاح عملية نادرة بالمنظار للكبد لمريض ثلاثيني بالدمام ،
المصدر : الخليج 365
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