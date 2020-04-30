، وزير الثقافة: ولي العهد وجّه بأن تكون الأعمال التشكيلية في مقارّه الرسمية بأيدٍ سعودية ،

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أكد وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجّه منذ عام 2013 بأن تكون في مقارّه الرسمية الأعمال الفنية التشكيلية بأيدٍ سعودية.
جاء ذلك خلال تغريدات كتبها وزير الثقافة بعد أن تصدّرت لوحة للفنان التشكيلي السعودي زمان جاسم؛ الحائط في مكتب ولي العهد، وتناقلها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب "زمان": شرف وسعادة بالغة أن تكون إحدى لوحاتي معلقة في فضاء فيه سيدي سمو ولي العهد، الله يحفظك".
وغردت الفنانة التشكيلية لولوة الحمود قائلةً: بعد أن اقتنيت أعمالي من متاحف ومؤسسات عالمية عرفت أن لا شيء يضاهي نجاحك في وطنك، وتقدير الدولة لفنك، كم أنا فخورة بلوحتي في مكتب سمو ولي العهد".
وتفاعل وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان مع الفنانين؛ ليؤكد لهما أن ولي العهد وجه منذ عام 2013 بأن تكون في كل مقارّه الرسمية الأعمال الفنية التشكيلية بأيدٍ سعودية.
وأضاف: ولي العهد هو الداعم الأول للفنانين والمثقفين.
ولي العهد
وزير الثقافة: ولي العهد وجّه بأن تكون الأعمال التشكيلية في مقارّه الرسمية بأيدٍ سعوديةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-04-30
أكد وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجّه منذ عام 2013 بأن تكون في مقارّه الرسمية الأعمال الفنية التشكيلية بأيدٍ سعودية.
جاء ذلك خلال تغريدات كتبها وزير الثقافة بعد أن تصدّرت لوحة للفنان التشكيلي السعودي زمان جاسم؛ الحائط في مكتب ولي العهد، وتناقلها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب "زمان": شرف وسعادة بالغة أن تكون إحدى لوحاتي معلقة في فضاء فيه سيدي سمو ولي العهد، الله يحفظك".
وغردت الفنانة التشكيلية لولوة الحمود قائلةً: بعد أن اقتنيت أعمالي من متاحف ومؤسسات عالمية عرفت أن لا شيء يضاهي نجاحك في وطنك، وتقدير الدولة لفنك، كم أنا فخورة بلوحتي في مكتب سمو ولي العهد".
وتفاعل وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان مع الفنانين؛ ليؤكد لهما أن ولي العهد وجه منذ عام 2013 بأن تكون في كل مقارّه الرسمية الأعمال الفنية التشكيلية بأيدٍ سعودية.
وأضاف: ولي العهد هو الداعم الأول للفنانين والمثقفين.
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
03:29 PM
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
03:52 PM
"زمان" و"لولوة الحمود" يفخران بلوحتيهما الفنيتين في مكتب الأمير محمد بن سلمان
أكد وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجّه منذ عام 2013 بأن تكون في مقارّه الرسمية الأعمال الفنية التشكيلية بأيدٍ سعودية.
جاء ذلك خلال تغريدات كتبها وزير الثقافة بعد أن تصدّرت لوحة للفنان التشكيلي السعودي زمان جاسم؛ الحائط في مكتب ولي العهد، وتناقلها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب "زمان": شرف وسعادة بالغة أن تكون إحدى لوحاتي معلقة في فضاء فيه سيدي سمو ولي العهد، الله يحفظك".
وغردت الفنانة التشكيلية لولوة الحمود قائلةً: بعد أن اقتنيت أعمالي من متاحف ومؤسسات عالمية عرفت أن لا شيء يضاهي نجاحك في وطنك، وتقدير الدولة لفنك، كم أنا فخورة بلوحتي في مكتب سمو ولي العهد".
وتفاعل وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان مع الفنانين؛ ليؤكد لهما أن ولي العهد وجه منذ عام 2013 بأن تكون في كل مقارّه الرسمية الأعمال الفنية التشكيلية بأيدٍ سعودية.
وأضاف: ولي العهد هو الداعم الأول للفنانين والمثقفين.
، وزير الثقافة: ولي العهد وجّه بأن تكون الأعمال التشكيلية في مقارّه الرسمية بأيدٍ سعودية ،
المصدر : الخليج 365
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