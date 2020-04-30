، "شؤون الحرمين" ترصد درجات حرارة مرتادي المسجد الحرام ،

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وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كاميرات حرارية للتأكد من صحة منسوبيها، بالإضافة إلى مرتادي المسجد الحرام؛ وذلك ضمن سعي الرئاسة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذها عدداً من الإجراءات الاحترازية.
وتعمل هذه الكاميرات الحرارية على قراءة درجة حرارة الجسم عبر رصد بصمة الوجه وتحديد هوية الشخص ومعرفة درجة حرارته، من خلال التقنيات الحديثة والمتقدمة.
وتسهم هذه الكاميرات في رصد وقراءة وتحليل البيانات لكل الأشخاص الظاهرين في عدسة الكاميرا معًا، دون الحاجة إلى توقفهم أو قراءة درجة حرارتهم بشكل فردي.
وتستخدم تقنية التعتيم (black body) لقراءة درجة حرارة الأشخاص القادمين بشكل دقيق ومتطور، ودقة تصل إلى قراءة عُشر الدرجة الواحدة (0.01)، إذ يتم إطلاق إنذار صوتي في حال رصد ارتفاع درجة حرارة أي شخص.
يُذكر أن هذه التقنيات الرقمية تم تطويرها وتصميمها على أعلى المعايير العالمية، من قبل فنيين ومتخصصين من الكفاءات السعودية الشابة، بالإضافة إلى مشغليها من ذوي القطاع الصحي الأكفّاء.فيروس كورونا الجديد
"شؤون الحرمين" ترصد درجات حرارة مرتادي المسجد الحراموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-30
وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كاميرات حرارية للتأكد من صحة منسوبيها، بالإضافة إلى مرتادي المسجد الحرام؛ وذلك ضمن سعي الرئاسة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذها عدداً من الإجراءات الاحترازية.
وتعمل هذه الكاميرات الحرارية على قراءة درجة حرارة الجسم عبر رصد بصمة الوجه وتحديد هوية الشخص ومعرفة درجة حرارته، من خلال التقنيات الحديثة والمتقدمة.
وتسهم هذه الكاميرات في رصد وقراءة وتحليل البيانات لكل الأشخاص الظاهرين في عدسة الكاميرا معًا، دون الحاجة إلى توقفهم أو قراءة درجة حرارتهم بشكل فردي.
وتستخدم تقنية التعتيم (black body) لقراءة درجة حرارة الأشخاص القادمين بشكل دقيق ومتطور، ودقة تصل إلى قراءة عُشر الدرجة الواحدة (0.01)، إذ يتم إطلاق إنذار صوتي في حال رصد ارتفاع درجة حرارة أي شخص.
يُذكر أن هذه التقنيات الرقمية تم تطويرها وتصميمها على أعلى المعايير العالمية، من قبل فنيين ومتخصصين من الكفاءات السعودية الشابة، بالإضافة إلى مشغليها من ذوي القطاع الصحي الأكفّاء.
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
03:13 PM
ضمن سعي الرئاسة في الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد
وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كاميرات حرارية للتأكد من صحة منسوبيها، بالإضافة إلى مرتادي المسجد الحرام؛ وذلك ضمن سعي الرئاسة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذها عدداً من الإجراءات الاحترازية.
وتعمل هذه الكاميرات الحرارية على قراءة درجة حرارة الجسم عبر رصد بصمة الوجه وتحديد هوية الشخص ومعرفة درجة حرارته، من خلال التقنيات الحديثة والمتقدمة.
وتسهم هذه الكاميرات في رصد وقراءة وتحليل البيانات لكل الأشخاص الظاهرين في عدسة الكاميرا معًا، دون الحاجة إلى توقفهم أو قراءة درجة حرارتهم بشكل فردي.
وتستخدم تقنية التعتيم (black body) لقراءة درجة حرارة الأشخاص القادمين بشكل دقيق ومتطور، ودقة تصل إلى قراءة عُشر الدرجة الواحدة (0.01)، إذ يتم إطلاق إنذار صوتي في حال رصد ارتفاع درجة حرارة أي شخص.
يُذكر أن هذه التقنيات الرقمية تم تطويرها وتصميمها على أعلى المعايير العالمية، من قبل فنيين ومتخصصين من الكفاءات السعودية الشابة، بالإضافة إلى مشغليها من ذوي القطاع الصحي الأكفّاء.
، "شؤون الحرمين" ترصد درجات حرارة مرتادي المسجد الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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