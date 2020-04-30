بالصور.. مستشفى ميداني جديد لاستقبال حالات كورونا بمكة المكرمة

تفقد مدير عامّ الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير المستشفى الميداني الجديد؛ لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، للوقوف على جاهزيته وإتمام كل الاستعدادات اللازمة للعمل به.

وذكرت صحة مكة المكرمة، أنه كان برفقة المدير العامّ، المساعد العلاجي الدكتور حاتم خوفير، والمساعد للشئون الهندسية والمشاريع المهندس خالد الثبيتي.

وبين المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن المستشفى أنشئ في حي كدي الذي يبعد بأقل من ٢ كلم عن الأحياء العشوائية المكتظة بالجاليات بمكة المكرمة؛ بدعم وتجهيز من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، ممثلة في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

ويعمل المستشفى بسعة ١٠٠ سرير، مكتمل الخدمات ويقوم على تشغيل كادر طبي مدرب من القوى العاملة التابعة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

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ومن جانبها، ثمّنت صحة مكة المكرمة دعم الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع ‫ممثلة في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، على جهدهم واستجابتهم السريعة؛ لتجهيز المستشفى الميداني، سائلين المولى -عز وجل- أن يرفع البلاء عن المملكة وسائر بلاد العالمين.

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