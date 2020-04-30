بالفيديو.. ممارس صحي يروي تجربة إصابته وتعافيه من كورونا

روى الممارس الصحي، فهد زولي، تجربة إصابته وتعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وقال زولي في مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إنه في 1 أبريل الجاري، ظهرت عليه أعراض المرض، وجاء ذلك تزامنًا مع ثبوت إصابة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وأضاف الممارس الصحي، أنه تم إجراء تحليل للفيروس لديه وللأسف كانت نتائجه إيجابية، مشيرًا إلى أن كل المخالطين له كانت نتائجهم سلبية بسبب تطبيقه لإجراءات التباعد الاجتماعي.

وتابع زولي قائلًا إنه قضى 4 أيام في العزل الصحي بأحد المستشفيات ثم قضى 16 يومًا في أحد فنادق مدينة جدة المخصصة للمصابين بكورونا.

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وأوضح أنه تم إجراء فحوصات له في فترة العزل للتأكد من الأنشطة الحيوية للجسم، مضيفًا أن أعراض المرض تختلف من شخص لآخر، حيث إنه عانى من التهاب بالحلق وارتفاع بدرجة الحرارة وصداع وآلام بأسفل الظهر.

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