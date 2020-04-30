"فلكية جدة" تعلن مراحل "التربيع الأول" لقمر رمضان.. اليوم الخميس

يزين سماء الوطن العربي.. يغرب منتصف الليل
أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن قمر رمضان يصل اليوم الخميس مرحلة التربيع الأول، بسماء السعودية والوطن العربي، وقال رئيس الجمعية، ماجد أبوزاهرة، عبر صفحة الجمعية بفيسبوك، إن "القمر سيشرق عند الظهر، ويصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب ما بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.
وأضاف رئيس فلكية جدة، أن فترة التربيع الأول (حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم) هي الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، نظرًا لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًّا، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم، نظرًا لتداخل الضوء والظلال، ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.
وتابع أبوزاهرة، أن القمر سيصل إلى لحظة التربيع الأول عند الساعة (11:38) مساءً بتوقيت السعودية، وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.
وخلال الأيام المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من مرحلة البدر المكتمل، وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.
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