برنامج حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية لدفعة مايو

التحقق منها عبر البوابة الإلكترونية..
أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ30 (مايو 2020م). وأوضح البرنامج أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:
وكان المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أعلن في 9 إبريل الجاري، أنه تم إيداع 2.3 مليار ريال للمستحقين في الدفعة الـ29 (إبريل 2020).
وأوضح القحطاني -عبر تويتر- أن هذه الدفعة، استفاد منها 12.5 مليون مستفيد وتابع، بينما بلغت تعويضات الدفعة السابقة 11 مليون ريال. مشيرًا إلى أن 52 بالمئة من المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.
وأضاف القحطاني أن إجمال الدفعات بلغ 71 مليار ريال منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الـ29 (شهر إبريل 2020). موضحًا أن مبالغ الأثر الرجعي بلغت 463 مليون ريال.
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