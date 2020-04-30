أمير عسير يكرم فرع التجارة بالمنطقة

قدَّم الأمير تركي الشكر والتقدير لجهود فريق الوزارة في المنطقة، متمنيًا أن يكون هذا الإنجاز حافزًا لتحقيق مزيد من النجاحات.
وزارة التجارة هي الجهة الحكومية الثانية في منطقة عسير بعد الشؤون الصحية التي تمكنت من الوصول إلى المركز الأول على مستوى المملكة في مؤشرات الأداء.
كما كرَّم أمير عسير في مكتبه بمقر غرفة الأزمة بالإمارة، يحيى بن منصور عوضة أحد منسوبي أمانة منطقة عسير، بعد كشفه عن معمل لتعبئة العسل يتم تسويقه إلكترونيا في بيئة لا يوجد فيها أدنى الاشتراطات الصحية، كما اتضح أن أغلب الكميات المخزنة غير صالحة للاستهلاك.
قال الأمير تركي بن طلال: إن التكريم سيكون لمن يستحقه بجدارة، لسبب بسيط، هو أن الخدمة المناطة بالموظف العام هي بالأساس العمل على راحة المواطن والمقيم، فإذا أداها بإتقان واحتراف فإنه سينال التكريم لا محالة.
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