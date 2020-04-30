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اختبارات الترقية عن بعد في هيئة نجران

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أجرى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران المقابلات الشخصية مع الأعضاء المستحقين للترقية من منسوبيه عن بُعد عبر برنامج تقني بالصوت والصورة.

أجرت المقابلات لجنة الترقيات بالفرع التي يرأسها مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.

تم عقد هذه المقابلات بواسطة الاتصال عن بعد حرصا على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل هذه الظروف الاستثنائية. يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.


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