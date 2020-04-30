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٢٩ شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة إلى محافظات يمنية

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عبرت منفذ الوديعة الحدودي 29 شاحنة إغاثية في الفترة من 27 - 30 إبريل 2020م تحمل على متنها 1,500 سلة غذائية تزن 165طنًا، و 39,375 كرتوناً من التمور، تزن 315 طنًا و 240 خيمة، و 1,200 بساط، و 3,600 بطانية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات صنعاء، تعز، مأرب، عدن، حضرموت.

وهذه المساعدات تأتي امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين .

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