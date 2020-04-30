شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعات التجارية تستأنف نشاطها بينبع الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

استأنفت المجمعات التجارية "المولات" المشمولة بأمر رفع منع التجول جزئياً نشاطها أمس، في مدينة ينبع الصناعية، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة.

وأشرفت فرق رقابية من إدارة خدمات الأملاك تطبيق الاشتراطات الاحترازية التي تضمنت إرشادات وتعليمات صحية، مع منع بعض النشاطات داخل المجمعات مثل (صالونات الحلاقة، المراكز الترفيهية، صالونات التجميل والمطاعم والمقاهي، المصليات) وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات كافية، والتأكيد على أصحاب المحلات والمجمعات للالتزام بالحد المسموح به (متسوق لكل/ 10 م٢) .

وشملت الإجراءات التي طبقت، إلزام أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين، وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم، وقيام رجال الأمن بالمجمعات التجارية بالتنسيق في تنظيم المتسوقين ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحلات التي يحصل بها ازدحام متسوقين، لتنظيم عملية الدخول وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين، وإزالة كراسي الانتظار وأماكن الجلوس، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لأماكن الملامسة في المحلات مثل مقابض الأبواب والأرضيات، إضافةً إلى وضع لافتات توعوية توضح الإرشادات الاحترازية لمنع الإصابة بالمرض.