الكشف عن نتائج الأهلية للدورة 30 بـ "حساب المواطن"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بعد أيام من استقبال حساب المواطن لطلبات الإعتراض على مبلغ الإستحقاق أصدر نتائج الأهلية للدورة 30 لشهر مايو 2020 وللتاكد من الأهلية يضغط الرابط التالي بعد أيام من استقبال حساب المواطن لطلبات الإعتراض على مبلغ الإستحقاق أصدر نتائج الأهلية للدورة 30 لشهر مايو 2020 وللتاكد من الأهلية يضغط الرابط التالي هنا وقال برنامج حساب المواطن أنه بدأ بتطبيق تعديل ضوابط الدعم والتي تشمل الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق. و قال الحساب في سياق آخر بأنه في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي: هنا.

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