شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": هطول أمطار على عدة مناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني اليوم الخميس هطول امطار متفاوته خلال الـ 24 ساعة المقبلة .

وقال "الحصيني " أن الأمطار ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة مع حبات برد ، وذلك على أجزاء من الشرقية وجنوب منطقة الرياض والباحة وعسير وجازان ونجران والربع الخالي ودل الخليج العربي .

كما توقع "الحصيني " نشاط للرياح المثيرة للأتربة مما يؤثر على الرؤية الأفقية ، منبهاً بضرورة الحيطة والحذر .