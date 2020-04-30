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شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": هطول أمطار على عدة مناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني اليوم الخميس هطول امطار متفاوته خلال الـ 24 ساعة المقبلة .
وقال "الحصيني " أن الأمطار ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة مع حبات برد ، وذلك على أجزاء من الشرقية وجنوب منطقة الرياض والباحة وعسير وجازان ونجران والربع الخالي ودل الخليج العربي .
كما توقع "الحصيني " نشاط للرياح المثيرة للأتربة مما يؤثر على الرؤية الأفقية ، منبهاً بضرورة الحيطة والحذر .
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