شكرا لمتابعة خبر عن طريق مبتكرة وفريدة من نوعها "غمره تعقيم تعمل بأنظمة الضباب المائي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

ويستمر عطاء المتطوعين في أرض الوطن للوقوف مع المملكة لمكافحة جائحة فيروس كرونا ،حيث قدمو مبادرات بمختلف أنواعها اعترافاً منهم بفضل الوطن علينا جميعاً ولن نستطيع رد العطاء الكبير الذي منحه لنا الوطن وقادته على مر السنين ،

ومن ضمن هذه المبادرات قام المبتكر السعودي صاحب الواجهات الغربيه دودج لاند أ/ظافر القحطاني بأبتكار جهاز وحده تعقيم ،وهو عبارة عن غمره تعقيم تعمل بأنظمة الضباب مكونة من مرشات ضبابية تقوم بتعقيم الداخل والخارج ، يوزع فيها مواد التعقيم وعند دخول الشخص فيها يتم تعقيمه بالكامل .

حيث اهدا أ/ظافر القحطاني قمرة التعقيم كالمبادرة منه للهلال الأحمر السعودي للحفاظ على سلامتهم،كأجراء احترازي لمكافحة جائحة فيروس كرونا .

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من جهه أخرى ذكر المبتكر /ظافر القحطاني أن هذه القمره تفيد في المستشفيات وفي جميع الأماكن الحيوية وغيرها، وتقوم بتعقيم مرتاديها.

واضاف القحطاني "أن هذا حق الوطن علينا نسعى لدعم الوطن و لخدمه الوطن وأبنائه وإننا جميعاً مطالبون بأن نبذل قصار الجهد كلاً في مجاله ومن منطلق مايستطيع أن يقدمه للوطن العزيز .

ستنتهي هذه الأزمة بأذن الله، وستصبح من الماضي، وسيلمس العالم كلَّه مدى النجاح الباهر لهذه الدولة العظيمة في تجاوز المحن بعد توفيق الله.