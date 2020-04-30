هل تذكرون المعارض ” خالد الجهني” الهارب .. شاهدوا: كيف أصبح مشرداً في شوارع بريطانيا!

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ظهر المعارض الهارب إلى بريطانيا خالد الجهني عبر مقطع فيديو بمنظر صادم يتحدث عن وضعه المأساوي وتشرده وشعوره بالخوف .

وكشف عن تعرضه للتهديد بالذبح ، مشيراً إلى أن بريطانيا رفضت إعطائه فيزا بعد 4 سنوات من إقامته .

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وأضاف في نهاية الفيديو : ” أنا الشخص الذي خرج في 13 مارس عام 2011 ، ولا أزال أعذب وأهان من قبل البريطانيين” .

وانهالت تعليقات المغردين على الفيديو ، حيث قال أحدهم : ” يستاهل من خرج من داره قل مقداره لا أتعاطف معه ديني ثم مليكي ووطني خط أحمر” .

وقال آخر : ” آخر عبارة في المقطع تحتها ألف خط ، يقول (لا أزال أعذب وأهان من قبل البريطانيين) هذه بلاد الحرية وأوهامها المنشودة يا عزيزي ، حرية هذيان فقط.”

وتابع آخر : ” إيش الفايدة اللي جنيتها ، ضحكوا عليك ونفخوك وسحبوا عليك والآن أنت ضايع ، الحمد الله يارب ، واستفادوا منك وأخذوا اللي يبغوه منك والآن ٣ أسابيع ما تقدر تاكل ولا هم قادرين يقفوا معك ، إيش الغباء هذا ، اللهم لا شماته.”