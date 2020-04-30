الرئيس الروسي يعلق على الوضع الحالي لأسعار النفط العالمية .. ويضع اقتراحا لتخطي الأزمة !

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أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصعوبة الوضع في سوق الطاقة العالمية، في ظل هبوط الطلب على النفط وامتلاء المخزونات، وأكد على أهمية التعاون الدولي المشترك لتجاوز الصعوبات الراهنة، وفقا لـ “روسيا اليوم”.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع عن بعد اليوم الأربعاء مع كبريات شركات الطاقة الروسية، إنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها سوق الطاقة العالمية تقلبات حادة، لكن السوق لم تشهد تقلبات مثل التي نراقبها اليوم.

وأضاف: “لذلك من أجل تخفيف هذا المنحى وتأثيره على الاقتصاد العالمي والحياة الاقتصادية، هناك حاجة إلى جهود مشتركة، مثل اتفاقية (أوبك+) الأخيرة”.

