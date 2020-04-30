“الكهرباء” توضح تفاصيل قرار تقديم الخدمة للمستفيدين دون اشتراط أي شهادة

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كشفت شركة الكهرباء عن تفاصيل قرار تقديم الخدمة للمستفيدين دون اشتراط أي شهادة .

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تقديم خدمات الكهرباء للمستفيدين دون اشتراط أي شهادة.

وأوضحت شركة الكهرباء أهداف القرار ومنها تقليص عدد الإجراءات، تقليص المدة الزمنية للحصول على الخدمة الكهربائية، تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة.

وشددت شركة الكهرباء: ” قبل تقديم الخدمة الكهربائية يجب التحقق من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء على جميع فئات المباني ” .

