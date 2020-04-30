تعليق جامعة الأمير سلطان على إساءة طالب فلسطيني للمملكة

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كشفت جامعة الأمير سلطان، أنها تحقق في إساءة أحد طلابها وهو من جنسية فلسطينية، للمملكة.

وقالت الجامعة، إنها دائمًا تتابع وبشكل مستمر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنه وفقًا لرسالتها التي أنشئت من أجلها، وهي التأهيل والتحصيل العلمي، فهي لم ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي أحدٍ من منسوبيها يصدر منه قول أو سلوك قد يسيء إلى الدولة أو إلى المجتمع.

