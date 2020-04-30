لوحة تشكيلية للفنانة لولوه الحمود تزين مكتب ولي العهد.. ووزير الثقافة يعلق

أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه منذ سنوات عديدة، بأن تكون في جميع مقراته الرسمية لوحات تشكيلية لفنانين سعوديين، وقال وزير الثقافة –عبر حسابه بتويتر- تعليقًا على وجود لوحة للفنانة التشكيلية لولهة الحمود في مكتب ولي العهد « للمعلومية، سمو سيدي ولي العهد وجّه من عام ٢٠١٣، بأن تكون في كل مقراته الرسمية الأعمال الفنية التشكيلية بأيد سعودية».

ووجه وزير الثقافة حديثه للفنانة التشكيلية لولوه الحمود قائلًا لها «مبدعة يا لولوه». وكانت الفنانة لولوه الحمود كتبت عبر حسابها بتويتر: «بعد أن اقتُنيت أعمالي من متاحف ومؤسسات عالمية، عرفت أن لا شيء يضاهي نجاحك في وطنك وتقدير الدولة لفنك»، وتابعت: «كم أنا فخورة بلوحتي في مكتب سمو ولي العهد».

ولاقت تغريدة الحمود تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، حيث قال أحد المغردين: «عرفناك متميزة في تخصصك العلمي، عندما زاملناك يومًا ما.. والآن تتميزين بهوايتك التي انطلقت بك للآفاق ورست بك على قمة الزمان والمكان». وقال مغرد آخر «مبدعة.. أعجبتني رسمتك لأني شخص أحب الرسم التشكيلي، وفرحت صراحة لك وللرسام السعودي».

Advertisements

اقرأ أيضا:

وزير الثقافة في «اجتماع اليونسكو»: الإنسان على رأس أولويات المملكة

وزير الثقافة يوقّع اتفاقية لتحويل محافظة العلا إلى متحف مفتوح للتراث