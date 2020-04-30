7 إجراءات من «لجنة متابعة مستجدات كورونا» للتأكد من سلامة الممارسين الصحيين

كشفت مصادر لـ«عاجل»، إلى أنَّ اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) اتخذت عددًا من الإجراءات العاجلة؛ لحماية العاملين بالقطاع الصحي في المنشآت الصحية لمنع إصابتهم بفيروس كرورنا.

وأوضحت المصادر، أنَّ اللجنة وجهت القطاعات الصحية كافة بالتفاصيل التي تنفرد «عاجل» بنشرها، وتمثلت في:

1- تقليل أعداد الموظفين الإداريين من غير العاملين الصحيين مما لا يؤثر على سير العمل في المنشآت الصحية والعمل عن بعد بالحدّ الأدني وتطبيق نظام الورديات الممتدة دون الإخلال بقواعد الرعاية الآمنة .

2- تفعيل التقييم اليومي لجميع العاملين الصحيين (قياس الحرارة والسؤال عن أي أعراض وتاريخ المخالطة لحالات سابقة) .

3- تطبيق ارتداء الشامل للكامل الجراحي خلال ممارسة العمل الطبي الجميع الموظفين .

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4- الاكتفاء بالحد الأدني من الأطباء بالمرور اليومي بما لا يخلّ بسلامة المرضى .

5- منع تجمعات العاملين في المنشآت الصحية (المكتبة، المطعم، استراحة الموظفين ) وإيجاد آلية لتنظيم أوقات الاستراحة العاملين والتباعد الاجتماعي .

6- تفعيل الفحص المخبري ( PCR ) للعاملين الصحيين للمباشرين للمرضى الذين تظهر لديهم أعراض ارتفاع الحرارة أو كحة أو ضيق بالتنفس أو فقدان حاسة الشم .

7- التأكيد على منع أي ممارس صحي كانوا على قوائم المخالطة للمباشرين لحالات مؤكدة بالتواجد في المنشآت الصحية حتى توثق خلو إصابتهم .

وزارة الصحة, سلامة الممارسين الصحيين, لجنة متابعة مستجدات «كورونا»