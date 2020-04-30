وزير الصناعة: دعم القيادة للقطاع الصناعي يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات

ثمن المبادرات التي أُعلن عنها مؤخرًا
ثمّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصناعي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمرّ بها العالم بسبب جائحة كورونا.
وأشار إلى أنَّ المبادرات التي أُعلن عنها مؤخرًا للقطاع الصناعي سيكون لها الأثر الكبير في تخفيف الأعباء على هذا القطاع الحيوي في المملكة.
وقال: إنَّ حزمة المبادرات تأتي امتدادًا لعناية القيادة الرشيدة بالقطاع الصناعي وتعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات العالمية الطارئة، مؤكدًا أن تلك الحزم تشمل جميع الفئات المتأثرة في مختلف القطاعات الحيوية، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا على القطاعات كافة، وضمان عدم تأثرها بتلك التداعيات.
وشدّد وزير الصناعة على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات والتغلب عليها بشكل كامل، مشيرًا إلى أنَّ حزمة المبادرات التي أطلقت تأتي امتدادًا لما سبقها من دعم حكومي في مختلف القطاعات والتي تتنوع ما بين مساندة المنشآت وتحفيز القطاع ليواصل عمليات التشغيل والإنتاج من دون أي تأثيرات مباشرة، كما أنها راعت تأجيل وإعادة هيكلة القروض، وتطوير منتجات جديدة وغيرها الكثير التي تأتي استمرارًا للعناية الكريمة من حكومتنا الرشيدة أعزها الله بأبناء الوطن والعاملين فيه.
وحثَّ وزير الصناعة والثروة المعدنية جميع العاملين في القطاع الصناعي على الاستفادة من حزمة هذه المبادرات، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة تحمل المسؤولية من خلال الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في هذا الجانب، خاصة ما يتعلق بالعاملين في المصانع والقطاعات المستهدفة.
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