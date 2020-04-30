إنفاذًا لأمر خادم الحرمين.. « الجوازات» تنهي إجراءات سفر أولى رحلات مبادرة «عودة»

أنهت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أمس الأربعاء، إجراءات مغادرة أولى الرحلات المخصصة لذلك، والمتجهة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا وعلى متنها (296) راكبًا، وتسهيل إجراءات مغادرتهم عبر الصالة رقم (1) بجوازات المطار.

ويأتي ذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق مبادرة «عودة» التي تمكّن وبشكل استثنائي من يرغب من المقيمين الموجودين داخل المملكة حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، الخروج النهائي، الزيارة بأنواعها كافة، السياحة) من السفر جوًا لبلدانهم، من خلال تقديم طلبات العودة إلكترونيًا عبر منصة «أبشر».

وقامت الجوازات بالتنسيق والتعاون مع الجهات التشغيلية المعنية بمطار الملك خالد الدولي بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء إجراءات المغادرة للمسافرين .