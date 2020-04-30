طوال رمضان.. «أوقاف الشيخ محمد الراجحي» تُطلق مبادرة «بيوت مطمئنة»

بدأت أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي، مبادرتها الرمضانية «بيوت مطمئنة»، التي تهدف لتوعية الأفراد والأسر بخطورة بعض الأفكار التي تُعكّر صفوها، وتُناقش ذلك بشكلٍ يومي طوال الشهر الكريم، وبمشاركة نخبة من المستشارين الاجتماعيين، وذلك عبر إذاعة UFM الإخبارية، وحساب الأوقاف في منصة «تويتر».

ويُناقش «البرنامج» العديد من الموضوعات الأسرية في حوار واقعي؛ يُسلّط الضوء على بعض الأفكار والتحديات التي تواجه الأسرة وذلك بمشاركة عدد من المؤثرين في الأوساط المختلفة، كنماذج أسرية ناجحة.

من جهته قال مدير العمل الخيري بأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي «خالد الشملاني»: إنَّ فكرة المبادرة تأتي داعمةً لما يُلاحظ ويُشاهد الآن من تحديات تواجه أرباب الأسر، في ظلّ أوقات الفراغ الكثيرة لدى أبنائها، واستمرارًا للمبادرات المجتمعية التي دأبت عليها الأوقاف، وتأتي انطلاقًا من رؤية المملكة تجاه الأسرة التي تُعدْ اللبنة الأساسية لنجاح المجتمعات وتفوقها».

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وأضاف: البرنامج عبارة عن حوار «عن بُعد» في شاشة ثلاثية تجمع متخصصين ومستشارين في الشأن الاجتماعي، وهم كلٌّ من «مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الدكتور خالد الحليبي، ودكتور العلوم السلوكية والاجتماعية محمد الحاجي، والأخصائي النفسي الإكلينيكي الأستاذ أسامة الجامع»، بالإضافة لمشاركة مؤثرين في الأوساط المختلفة.

وتابع: تُناقش المبادرة بشكلٍ يومي طوال الشهر الكريم عِدة موضوعات تهتم بالإرشاد الأسري، من خلال دعم المراكز الإرشادية وتأهيل المستشارين الاجتماعيين، ودعم وإنتاج البرامج المجتمعية التي من بينها (بيوت مطمئنة). مؤكدًا بأن البرنامج يُبث في تمام الساعة 12 صباحًا، عبر إذاعة UFM الإخبارية، وحساب الأوقاف في منصة «تويتر».