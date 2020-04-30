«الأرصاد» تعلن خريطة أمطار الخميس على مناطق المملكة

يصحبها رياح مثيرة للأتربة والغبار..
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية وأجزاء من منطقة القصيم، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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