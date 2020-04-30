السعودية اليوم / أفغانستان تسجل 232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



كابل 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

سجلت السلطات الصحية الأفغانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 232 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح وزير الصحة العامة في أفغانستان، أن عدد الوفيات بلغ 64 حالة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 260 حالة.

// انتهى //

12:57ت م

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كابل 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسسجلت السلطات الصحية الأفغانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 )، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 2171.وأوضح وزير الصحة العامة في أفغانستان، أن عدد الوفيات بلغ 64 حالة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 260 حالة.// انتهى //12:57ت م0049

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