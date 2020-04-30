

جدة 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

دشّن مركز الخدمات الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز أمس، خدمة إيصال الأدوية للمنازل لجميع منسوبي الجامعة، ضمن الخطوات الإحترازية للوقاية من فايروس

وأكد المشرف على مبادرة إيصال الأدوية للمنسوبين الدكتور هتان مؤمن، حرص قيادات الجامعة على منسوبيها في تطبيق الاحترازات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مشيراً إلى أن الخدمة خصصت قنوات لاستقبال طلبات العلاجات للمنسوبين عن طريق خدمة الواتس اب لصرف الأدوية من خلال الرقم (0500904789)، وتحديد وقت التسليم من الساعة الـ 10صباحاً إلى الـ 2 ظهراً لأيام الاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع .

// انتهى //

12:56ت م

0048



جدة 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسدشّن مركز الخدمات الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز أمس، خدمة إيصال الأدوية للمنازل لجميع منسوبي الجامعة، ضمن الخطوات الإحترازية للوقاية من فايروس كورونا ، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.وأكد المشرف على مبادرة إيصال الأدوية للمنسوبين الدكتور هتان مؤمن، حرص قيادات الجامعة على منسوبيها في تطبيق الاحترازات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مشيراً إلى أن الخدمة خصصت قنوات لاستقبال طلبات العلاجات للمنسوبين عن طريق خدمة الواتس اب لصرف الأدوية من خلال الرقم (0500904789)، وتحديد وقت التسليم من الساعة الـ 10صباحاً إلى الـ 2 ظهراً لأيام الاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع .// انتهى //12:56ت م0048

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الخدمات الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز تُدشن خدمة إيصال الأدوية للمنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.