سنغافورة تسجل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سنغافورة 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة عن تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس

// انتهى //

12:41ت م

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سنغافورة 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في سنغافورة عن تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، اليوم وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في الدولة المدينة إلى 16 ألفا و169 إصابة.// انتهى //12:41ت م0043

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