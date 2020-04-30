السعودية اليوم / التنمية الأسرية بتبوك تنظم دورة تدريبية عن بُعد في إدارة الضغوط الأسرية



تبوك 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

نظمت جمعية التنمية الأسرية بتبوك أمس، دورة تدريبية بعنوان " إدارة الضغوط الأسرية" قدمها الدكتور تركي بن عبدالرحمن الخليفة، وذلك عبر المنصة التدريبية " أون لاين" بحضور 51 متدرباً ومتدربة.

وأوضحت الجمعية أن الدورة تناولت التعريف بالضغوط الأسرية والجوانب الاجتماعية والمفاهيم حول الضغوط النفسية وكيفية إدارتها, مشيرةً إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن حزمة من المبادرات والبرامج التي أطلقتها الجمعية وتنفذها عن بعد التي بلغت في مجملها 60 أمسية تدريبية وتثقيفية و360 ساعة استشارية هاتفية، وتهدف إلى زيادة الوعي الصحي للأسرة، ودعم ومساندة الأسرة في المجالات التربوية والنفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الحياتية واستغلال فرصة مكوث أفراد الأسرة في منازلهم، وإكساب الآباء والأمهات مهارات تنظيم الفعاليات والألعاب المرتبة والبسيطة في جو من المرح والمتعة بين أفراد الأسرة.

// انتهى //

12:31ت م

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