السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يكرّم فرع التجارة بالمنطقة



أبها 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة

وقدَّم سموه الشكر والتقدير لجهود فريق الوزارة في المنطقة، متمنيًا أن يكون هذا الإنجاز حافزًا لتحقيق المزيد من النجاحات.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة هي الجهة الحكومية الثانية في منطقة عسير بعد الشؤون الصحية التي تمكنت من الوصول إلى المركز الأول على مستوى المملكة في مؤشرات الأداء.

كما كرَّم سموه في مكتبه بمقر غرفة الأزمة بالإمارة، يحيى بن منصور عوضة أحد منسوبي أمانة منطقة عسير، بعد كشفه عن معمل لتعبئة العسل يتم تسويقه إلكترونيًا في بيئة لا يوجد فيها أدنى الاشتراطات الصحية، كما اتضح أن أغلب الكميات المخزنة غير صالحة للاستهلاك.

وقال الأمير تركي بن طلال: إن التكريم سيكون لمن يستحقه بجدارة، لسبب بسيط، هو أن الخدمة المناطة بالموظف العام هي بالأساس العمل على راحة المواطن والمقيم، فإذا أداها بإتقان واحتراف فإنه سينال التكريم لا محالة.

// انتهى //

11:47ت م

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أبها 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسكرَّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا ، أمس، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة عبدالله بدوي عايض بمناسبة حصول الفرع على المركز الأول على مستوى المملكة منذ بداية العام حسب مؤشرات وتقارير المتسوق الخفي.وقدَّم سموه الشكر والتقدير لجهود فريق الوزارة في المنطقة، متمنيًا أن يكون هذا الإنجاز حافزًا لتحقيق المزيد من النجاحات.الجدير بالذكر أن وزارة التجارة هي الجهة الحكومية الثانية في منطقة عسير بعد الشؤون الصحية التي تمكنت من الوصول إلى المركز الأول على مستوى المملكة في مؤشرات الأداء.كما كرَّم سموه في مكتبه بمقر غرفة الأزمة بالإمارة، يحيى بن منصور عوضة أحد منسوبي أمانة منطقة عسير، بعد كشفه عن معمل لتعبئة العسل يتم تسويقه إلكترونيًا في بيئة لا يوجد فيها أدنى الاشتراطات الصحية، كما اتضح أن أغلب الكميات المخزنة غير صالحة للاستهلاك.وقال الأمير تركي بن طلال: إن التكريم سيكون لمن يستحقه بجدارة، لسبب بسيط، هو أن الخدمة المناطة بالموظف العام هي بالأساس العمل على راحة المواطن والمقيم، فإذا أداها بإتقان واحتراف فإنه سينال التكريم لا محالة.// انتهى //11:47ت م0032

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