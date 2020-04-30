السعودية اليوم / رئيس هيئة المهندسين: تقديم خدمات الكهرباء والمياه دون اشتراط شهادة سيحسن بيئة الأعمال ويسهل إنهاء بناء المساكن



الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة

وقال: إن هذا القرار الذي يتضمن تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين بحسب الإجراءات النظامية دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني، يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها، من خلال بيئة أعمال جاذبة، ويسرع عمليات زيادة نسبة تغطية خدمات المياه والكهرباء للمواطنين.

// انتهى //

11:34ت م

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الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني, أن قرار مجلس الوزراء، تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين دون اشتراط أي شهادة، سيحل كثير من الاشتراطات لدى شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية في هذا الوقت خاصة، كما يسهل على المواطنين تملك المساكن وإنهاء بنائها في وقت أسرع.وقال: إن هذا القرار الذي يتضمن تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين بحسب الإجراءات النظامية دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني، يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها، من خلال بيئة أعمال جاذبة، ويسرع عمليات زيادة نسبة تغطية خدمات المياه والكهرباء للمواطنين.// انتهى //11:34ت م0028

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