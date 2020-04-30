

موسكو 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

تجاوز عدد الإصابات بفيروس

وقال الموقع الإعلامي للحكومة حول

وأوضح المصدر نفسه أن 7099 إصابة أحصيت في الساعات ال24 الأخيرة.

// انتهى //

11:33ت م

0027



موسكو 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واستجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا المئة ألف بينما بلغ عدد الوفيات 1073، حسب آخر حصيلة نشرتها السلطات الروسية اليوم .وقال الموقع الإعلامي للحكومة حول فيروس كورونا المستجد إن" 106 آلاف و498 شخصا أصيبوا بالفيروس، معظمهم في موسكو ومنطقتها".وأوضح المصدر نفسه أن 7099 إصابة أحصيت في الساعات ال24 الأخيرة.// انتهى //11:33ت م0027

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من مئة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.