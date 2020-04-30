شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على هذه المناطق والان مع التفاصيل

الخميس 30 أبريل 2020 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدن في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.

Advertisements وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .

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