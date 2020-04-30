شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يعلن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا ومخاوف من توسع رقعة المرض والان مع التفاصيل

الخميس 30 أبريل 2020 قال وزير الصحة، مساء الأربعاء، إنه تم تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلنت السلطات عن رصد خمس حالات إصابة بالفيروس في عدن وذلك بعدما قالت الأمم المتحدة إنها تخشى من انتشار الفيروس دون رصده في بلد يواجه فيه الملايين خطر المجاعة وضعف الرعاية الطبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن يعلن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا ومخاوف من توسع رقعة المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.