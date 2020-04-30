، الشهراني: تقديم خدمات الكهرباء والمياه دون اشتراط شهادة يسهّل إنهاء بناء المساكن ،

محمد بن مسعود - الدمام - رئيس هيئة المهندسين قال: قرار يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال بالمملكة ورفع تنافسيتها

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني، أن قرار مجلس الوزراء، تقديمَ خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين دون اشتراط أي شهادة؛ سيحُل كثيرًا من الاشتراطات لدى شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية في هذا الوقت خاصة، كما يسهل على المواطنين تملّك المساكن وإنهاء بنائها في وقت أسرع.

وقال: إن هذا القرار الذي يتضمن تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين بحسب الإجراءات النظامية دون اشتراط أي شهادة؛ على أن يتحقق -قبل تقديم خدمات الكهرباء- من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني؛ يهدف تحسين بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها، من خلال بيئة أعمال جاذبة، ويسرع عمليات زيادة نسبة تغطية خدمات المياه والكهرباء للمواطنين.الهيئة السعودية للمهندسين