اخبار السعوديه

شاهد.. القوات المسلحة تجهّز مستشفى ميدانيًّا قُرب الأحياء المعزولة بمكة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - التعاون للصحة والإعلان للإمارة.. والموقع يبعد 2 كلم والسعة 100 سرير

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن القوات المسلحة بالطائف، بالتعاون مع صحة مكة المكرمة، قامت بتجهيز مستشفى ميداني متكامل بسعة 100 سرير، بالقرب من الأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة؛ لمواجهة فيروس .

وفي التفاصيل، قالت الإمارة: "‏القوات المسلحة بالطائف بالتعاون مع ‎صحة مكة: تجهّز مستشفى ميدانيًّا متكاملًا بسعة 100 سرير؛ لمواجهة فيروس ‎كورونا؛ يبعد 2 كلم عن الأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة".

شاهد.. القوات المسلحة تجهّز مستشفى ميدانيًّا قُرب الأحياء المعزولة بمكة

شاهد.. القوات المسلحة تجهّز مستشفى ميدانيًّا قُرب الأحياء المعزولة بمكة

شاهد.. القوات المسلحة تجهّز مستشفى ميدانيًّا قُرب الأحياء المعزولة بمكة

Advertisements
فيروس كورونا الجديد إمارة منطقة مكة المكرمة

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 11:44 AM

التعاون للصحة والإعلان للإمارة.. والموقع يبعد 2 كلم والسعة 100 سرير

شاهد.. القوات المسلحة تجهّز مستشفى ميدانيًّا قُرب الأحياء المعزولة بمكة
عبدالرزاق البجالي

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن القوات المسلحة بالطائف، بالتعاون مع صحة مكة المكرمة، قامت بتجهيز مستشفى ميداني متكامل بسعة 100 سرير، بالقرب من الأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قالت الإمارة: "‏القوات المسلحة بالطائف بالتعاون مع ‎صحة مكة: تجهّز مستشفى ميدانيًّا متكاملًا بسعة 100 سرير؛ لمواجهة فيروس ‎كورونا؛ يبعد 2 كلم عن الأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة".

الكلمات المفتاحية

، شاهد.. القوات المسلحة تجهّز مستشفى ميدانيًّا قُرب الأحياء المعزولة بمكة ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. القوات المسلحة تجهّز مستشفى ميدانيًّا قُرب الأحياء المعزولة بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا