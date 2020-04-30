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أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الخميس، بأنه تم صرف معاشات شهر مايو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".
ونشر حساب التأمينات الاجتماعية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تفيد بإضافة المعاش ورواتب "ساند" لمستحقيها.
وكانت المؤسسة قد أكدت في وقت سابق، أن العودة للعمل بعد السماح ببعض الأنشطة؛ لا تؤثر على استحقاق المستفيدين العاملين في منشآت القطاع الخاص من صرف تعويض "ساند"، والذين تقع منشآتهم ضمن الدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 11:41 AM
قالت: عودة بعض المنشآت لا تؤثر على استحقاقات المتضررين المسجلين بالنظام
أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الخميس، بأنه تم صرف معاشات شهر مايو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".
ونشر حساب التأمينات الاجتماعية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تفيد بإضافة المعاش ورواتب "ساند" لمستحقيها.
وكانت المؤسسة قد أكدت في وقت سابق، أن العودة للعمل بعد السماح ببعض الأنشطة؛ لا تؤثر على استحقاق المستفيدين العاملين في منشآت القطاع الخاص من صرف تعويض "ساند"، والذين تقع منشآتهم ضمن الدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.
، "التأمينات": صرف معاشات مايو لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي "ساند" ،
المصدر : الخليج 365
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