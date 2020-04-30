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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1539 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.الكويت فيروس كورونا الجديد
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 11:21 AM
باسل الصباح أعلن اليوم عن تعافي 150 حالة من المصابينارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" في الكويت إلى 1539
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1539 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
، ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" في الكويت إلى 1539 ،
المصدر : الخليج 365
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