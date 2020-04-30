، "بومبيو" يتحدث مجددًا عن معاقبة الصين: سيأتي الوقت ليفهم الجميع ماذا حدث ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزير الخارجية الأمريكي: سنُحمّلها مسؤولية ما ألحقته " كورونا " بالعالم من أضرار

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن هناك اعتقادًا بأن الصين حاولت إخفاء معلومات حول فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ مؤكدًا أن السلطات الصينية ستتحمل المسؤولية عن ذلك.

وأضاف بومبيو في حوار مع قناة "فوكس نيوز": "نعرف أن فيروس كورونا ظهر في ووهان الصينية، ولكن لا نعرف حتى الآن مصدره بالضبط"؛ مضيفًا: "نعرف أن الحزب الشيوعي الصيني لم يكن صادقًا. ونعرف أنه عندما حاول الأطباء الحديث عن ذلك منعوهم، كذلك طردت الصين صحفيينا".

وتابع بومبيو في تصريحه بحسب "روسيا اليوم": "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا من أجل تقديم المذنبين في ذلك إلى العدالة، وتحميلهم مسؤولية الضرر الكبير الذي لَحِقَ بالاقتصاد العالمي، وكذلك بحياة الناس الأمريكيين وفي العالم كله".

وقال: "نحن الآن نركز على توفير الأمن للناس، وبعد ذلك سيأتي الوقت ليفهم الجميع -وليس الولايات المتحدة وحدها- ماذا حدث، وأعتقد أنه في النتيجة سيتحمل الحزب الشيوعي الصيني مسؤولية ما وقع".

وفي الوقت الذي تنتقد فيه دول غربية، مثل بريطانيا وفرنسا وأستراليا، الصين وتتهمها بإخفاء معلومات عن مصدر فيروس كورونا؛ نفت بكين صحة هذه الاتهامات، وأكدت أنها لا تستند إلى أي أساس.

كذلك رفضت بكين دعوات أطلقتها أستراليا لإجراء تحقيق دولي حول مكان نشأة فيروس كورونا المستجد.مايك بومبيو فيروس كورونا الجديد